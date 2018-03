VIDEO: Zeman potřebuje čas, aby věděl, co přesně má Rusku říct, myslí si Svoboda Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Zeman potřebuje čas, aby věděl, co přesně má Rusku říct, myslí si Svoboda

„Na mne to dělá dojem, že Miloš Zeman potřebuje čas, aby věděl, co přesně má Rusku říct. Správně by se měl postavit za vládu a jasně deklarovat, že to dělá správně. Jenže on nechce říct jasné slovo a evidentně potřebuje čas, protože neví. Je to taková hra Miloše Zemana na ´odloženou´,“ myslí si exministr zahraničí Cyril Svoboda.

video: iDNES.cz