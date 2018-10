VIDEO: Zeman se před volební místností navážel do Romů Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Zeman se před volební místností navážel do Romů

Do Romů v České republice se v pátek znovu navážel prezident Miloš Zeman a to i při odchodu z volební místnosti. Mnohé Romy totiž urazily jeho výroky o nich a nezaměstnanosti a začali na sociálních sítích zveřejňovat své fotky při práci. Zeman to glosoval slovy, že je rád, že nyní zná i těch 10 procent z nich, kteří pracují.

video: iDNES.cz