Muž sprejuje na zakázku radnice velkou zeď u parkoviště

Jakub Menšík sprejuje na zakázku jihlavské radnice velkou zeď u parkoviště v Bezručově ulici. Vyhrál veřejnou soutěž a může se tu realizovat. Už třetí týden tu stříká dílo, které má zobrazovat Jihlavu jako místo, které spojuje východ se západem, Čechy s Moravou i Prahu s Brnem. Fakticky to vypadá tak, že ze zdi udělal železniční most a přes něj jede vlak. Hotovo by chtěl mít do neděle.

video: iDNES.cz