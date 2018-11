VIDEO: Monster Boy and the Cursed Kingdom Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Monster Boy and the Cursed Kingdom

Monster Boy and the Cursed Kingdom by si neměl nechat ujít žádný fanda klasických 2D akcí. Hra čerpá ze série Wonder Boy, ostatně na vývoji se podílí její otec Ryuichi Nishizawa. Těšit se můžeme na parádní grafiku, hádanky a proměny v šest zvířat, kdy každé disponuje vlastními dovednostmi.

video: FDGGames