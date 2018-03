VIDEO: Moře po 132 letech vydalo nejstarší vzkaz v lahvi Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Moře po 132 letech vydalo nejstarší vzkaz v lahvi

Rodina z australského Perthu objevila na opuštěné pláži na západě země nejstarší vzkaz v lahvi. Od jeho vypuštění do moře uplynulo téměř 132 let. Zprávu do moře hodila posádka německé lodi Paula v červnu 1886 jako součást experimentu. Poslechněte si, jak vzkaz v lahvi našli.

video: KameraOne