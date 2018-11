VIDEO: Chodci si udělali papírový autobus, aby se dostali přes most Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Nejkratší cesta do centra Vladivostoku je Zlatý most. Ten je od roku 2015 pro chodce uzavřen. Proti tomu místní obyvatelé často protestují. Poslední incident vyvolal rozruch na sociálních sítích, čtyři muži se převlékli za autobus a most se pokusili přejít.

video: AP