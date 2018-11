VIDEO: Stari most se stal smutným symbolem občanské války v Jugoslávii Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Více než čtyři staletí byl Stari most neodmyslitelnou součástí hercegovského Mostaru. Přitahoval nejen odvážlivce toužící skočit z něj do řeky Neretvy, ale za časů Jugoslávie i davy turistů. Během bojů v 90. letech se stavba tureckého architekta Mimara Hajrudina stala smutným symbolem občanské války poté, co se 9. listopadu 1993 po těžkém ostřelování zřítila do vln.

video: Reuters