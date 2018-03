VIDEO: Magické místo. Prošli jsme potok zakopaný pod Prahou Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Magické místo. Prošli jsme potok zakopaný pod Prahou

Motolský potok vedoucí z pražského Zličína do Vltavy je unikátní, a to rozsahem zakrytí. Během 20. století totiž několik jeho kilometrů zakopali pod zem. Reportér iDNES.cz Matěj Smlsal se s Maryšákem a Kubou, kteří rádi prozkoumávají nepřístupná místa, do potoka vydal. Slanili se do přepadu u rybníka na Kotlářce a vyrazili na více než čtyřkilometrovou cestu. Potkali magicky vypadající písníky, tajemná zákoutí i pavouky pokryté plísní.

video: Matěj Smlsal, Libor Vacek, iDNES.cz