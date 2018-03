VIDEO: Na Rokycansku kamiony neplatí mýtné. Jezdí po staré silnici Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Na Rokycansku kamiony neplatí mýtné. Jezdí po staré silnici

Obce i Plzeňský kraj mají plán, jak ze staré silnice z Plzně do Prahy dostat pryč tranzitní dopravu. Od Rokycan až do středočeských Zdic by původní výpadovka byla uzavřena pro všechny nákladní auta nad 12 tun. Omezení by mohlo začít platit už letos.

video: iDNES.cz