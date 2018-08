VIDEO: Na 18,5 kilometru dálnice D1 se stala nehoda čtyř kamionů Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Na 18,5 kilometru dálnice D1 se stala nehoda čtyř kamionů

Nehoda čtyř kamionů zablokovala dálnici D1 na 18,5 kilometru ve směru do Prahy. Na místě se tvoří několikakilometrová kolona. Jeden z kamionů naboural do svodidel a částí zasahuje i do protisměru.

video: iDNES.cz