VIDEO: Na co zírá mašinfíra: Z Košic do Prahy za šest minut Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Na co zírá mašinfíra: Z Košic do Prahy za šest minut

Přelomové video českého internetu. Vůbec poprvé kamery zachytily celou jízdu vlaku z Košic do Prahy. V originále cesta trvala 8 hodin, my jsme záběry zrychlili na 8000%, takže se z východoslovenské metropole dostanete do Prahy za pouhých šest minut.

video: Jakub Vrána, iDNES.cz