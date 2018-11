VIDEO: Na hranici v Náchodě se vrátily kontroly kvůli konferenci v Polsku Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Polští pohraničníci začali kontrolovat řidiče na vjezdu do Polské republiky. Na přechodu v Náchodě-Bělovsi svedli dopravu do jednoho pruhu a namátkově si vybírají vozidla. Opatření trvá do poloviny prosince, Polsko ho zavedlo kvůli klimatické konferenci v Katovicích.

video: iDNES.cz