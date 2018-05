VIDEO: U Třebechovic se popojíždí v kolonách. Opravují tam tři silnice Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

U Třebechovic se popojíždí v kolonách. Opravují tam tři silnice

Silničáři na obchvatu Třebechovic na Hradecku opravují až do prázdnin povrch vozovky. Další opravy se týkají i několika dalších silnic v majetku kraje a státu. Řidiči cestující z Rychnovska do Hradce Králové by si tak měli v těchto týdnech vyhradit až desítky minut pro případná zdržení.

video: iDNES.cz