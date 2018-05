VIDEO: Budova Invalidovny byla převedena na NPÚ. Rekonstrukce potrvá 6 let Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Po několika letech čekání převzal objekt pražské Invalidovny do svého vlastnictví Národní památkový ústav (NPÚ). A to od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM). Na konci letní sezony se tak nakrátko objekt zpřístupní veřejnosti, než započne samotná rekonstrukce. Veškeré práce by měly být dokončeny do roku 2025.

video: iDNES.cz