VIDEO: V Praze začala demolice mostu na Negrelliho viaduktu nad Křižíkovou ulicí Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

V Praze začala demolice mostu na Negrelliho viaduktu nad Křižíkovou ulicí

Stroje od pátku demolují další železniční most Negrelliho viaduktu, tentokrát v Křižíkově ulici. Kvůli tomu pod most nesmí auta ani chodci až do svátečního úterý 8. května, kdy práce na mostě skončí.

video: iDNES.cz