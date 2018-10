VIDEO: Kamion na Pražském okruhu vjel do pracovní buňky Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Kamion na Pražském okruhu vjel do pracovní buňky

Dopravu na Pražském okruhu ráno zkomplikovala nehoda kamionu, který naboural do auta a poté se vřítil do pracovní buňky u krajnice. Uvnitř v tu chvíli nikdo nebyl, záchranka řidiče odvezla do nemocnice.

video: iDNES.cz