VIDEO: Při nehodě limuzíny zahynulo dvacet lidí Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Při nehodě limuzíny zahynulo dvacet lidí

Při dopravní nehodě v americkém státě New York zemřelo v sobotu odpoledne 20 lidí poté, co limuzína s 18 lidmi narazila do zaparkovaného auta. Informovalo o tom v neděli na tiskové konferenci vedení policie státu New York. Podle místních úřadů jde o nejhorší dopravní nehodu v USA za téměř deset let

video: Reuters