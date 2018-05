VIDEO: Nejlepší med je z řepky, říká včelař Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Nejlepší med je z řepky, říká včelař

Díky němu funguje v Liberci Český včelařský institut a Včelařská škola. Podle Tomáše Moravce je vzdělání v oboru včelař v České republice nedostatečné. Chybí možnost denního studia, a to, co se nabízí, mívá rozdílnou kvalitu. Sám se proto odjel vzdělávat do zahraničí. O českém medu říká, že je nejlepší na světě. A úplně nejchutnější med je prý z řepky, na to ale zákazníci moc neslyší.

