Morální rehabilitace se po Česku domáhá osmašedesátiletý Gerd Müller. Před Okresním soudem v Chebu dnes popsal, jak byl jako šestnáctiletý chlapec na Chebsku u hranic do tehdejší Spolkové republiky Německo českými pohraničníky zadržen a dva dny bez soudu vězněn. Výlet za dobrodružstvím pro něj měl dalekosáhlé následky. Poté, co byl vydán zpět do tehdejšího východního Německa, se musel na patnáct měsíců rozloučit se svobodou.

