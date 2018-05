VIDEO: Nepřipoutaná žena zemřela v sanitce, řidič nadýchal Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

U Kralovic na Plzeňsku dnes ráno zemřela v převozové sanitce osmašedesátiletá žena. Uhodila se do hlavy poté, co řidič prudce zabrzdil kvůli srnce, která mu vběhla do cesty. Pacientka nebyla připoutaná. Řidič měl pozitivní dechovou zkoušku.

video: Prima FTV