Lidé uctili oběti neštěstí ve Studénce

Dnes je to přesně deset let od neštěstí ve Studénce, při kterém zemřelo osm lidí. Mezinárodní rychlík jedoucí na trase Krakov – Praha tehdy narazil do zřícené mostní konstrukce, kterou nad frekventovanou železniční tratí právě zasouvali dělníci. Rány přeživších a pozůstalých se špatně hojí, i kvůli vleklému soudnímu procesu a prvotnímu zprošťujícímu rozsudku.

