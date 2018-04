VIDEO: Neudržovaný podchod pod D1 u Jihlavy Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Neudržovaný podchod pod D1 u Jihlavy

Je to jediný podchod vedoucí pod dálnicí D1 na Vysočině. Málokdo o něm ví, vznikl vlastně díky potoku. Nachází se u Jihlavy a spojuje dvě odpočívadla, na nichž jsou pumpy OMV. Stačilo by ho jen uklidit a udržovat. Pak by nemusel být přístupný jen na vlastní nebezpečí, jak je tomu nyní.

video: iDNES.cz