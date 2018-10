VIDEO: Proměny, aktuální trendy, rady a tipy. New look s Evou Decastelo na iDnes kino Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Pořad New look chystá svůj návrat. A kvůli novým dílům lifestylového pořadu plného proměn, změnila svůj look i moderátorka Eva Decastelo.

video: iDNES.cz