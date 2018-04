VIDEO: Nezažil jsem lepší pocit, říká dárce kostní dřeně. Přihlásil se náhodou Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Nezažil jsem lepší pocit, říká dárce kostní dřeně. Přihlásil se náhodou

Miliony lidí, kteří vstoupí do registru dárců kostní dřeně, to míjí celý život. Radek Lukeš z Olomoucka ale nedlouho po zápisu do registru dostal šanci zachránit život neznámého člověka.

video: Radek Lukeš