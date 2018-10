VIDEO: McGregor se pustil do soupeře už při vážení Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

McGregor se pustil do soupeře už při vážení

Souboj mezi irským bojovníkem Conorem McGregorem a jeho dagestánským soupeřem Khabibem Nurmagomedovem byl nejočekávanějším v sobotním UFC Las Vegas. McGregor je známý tím, že dělá show a své soupeře provokuje a na to nezapomněl ani při vážení před soubojem. To co je ale mezi ním a jeho rivalem je zřejmě osobní. Po sobotní výhře Khabiba se v hledišti, ale i v oktagonu strhla bitka a Conor byl po jeho prohře naopak ve rvačce pasivní. Podívejte se, jak to mezi nimi vřelo už na pátečním vážení.

video: Reuters