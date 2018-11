VIDEO: O 10 let mladší: Tomáš a Drahomíra Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

O 10 let mladší: Tomáš a Drahomíra

Ve dvou se to lépe táhne a tím se při přihlašování do pořadu O 10 let mladší řídila i Drahomíra se svým kamarádem Tomášem. Navzájem jsou si obrovskou podporou a věří, že jim proměna vzhledu pomůže se získáním ztraceného sebevědomí.

video: Nova TV