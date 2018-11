VIDEO: O 10 let mladší: Zamilovali se do sebe v šesti letech Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

V dalším premiérovém díle pořadu O 10 let mladší se představí pár. Láska Josefíny a Petera trvá už od dětství. V jejich vztahu to ale začalo skřípat. Manželé prozradili, co je u nich v ložnici největším problémem.

video: TV Nova