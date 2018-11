VIDEO: O 10 let mladší - ukázka 2 Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

O 10 let mladší - ukázka 2

Manželé Dana a Vladimír vychovávají kromě svých vlastních dětí i vnuka Míšu, který jim byl svěřen do péče. Péče o rodinu je natolik vyčerpává, že jejich vztah pomalu uvadl stejně jako jejich vzhled. Do pořadu O 10 let mladší se přihlásili proto, že chtěli vylepšit nejen svůj vzhled, ale také manželství.

video: Nova TV