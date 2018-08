VIDEO: Od výrobce k prodejci, aneb, jak složitá je cesta potravin do obchodu Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Od výrobce k prodejci, aneb, jak složitá je cesta potravin do obchodu

Logistický velkosklad má na starosti dopravu potravin od výrobce do skladu a potom i do obchodu. Každý druh potravin se musí skladovat za jiných podmínek a dostat se k zákazníkovi různým tempem. Zajeli jsme se do jednoho takového skladu podívat.

video: Ivo Helikar, iDNES.cz