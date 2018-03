VIDEO: Olaf Scholz z SPD má být německým vicekancléřem a ministrem financí Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Olaf Scholz z SPD má být německým vicekancléřem a ministrem financí

Významná osobnost Sociálnědemokratické strany Německa Olaf Scholz má být německým vicekancléřem a ministrem financí. „Zabralo to několik týdnů obsáhlých a otevřených debat o koaliční dohodě. Byly to důležité a působivé debaty, kterých se zúčastnilo mnoho členů SPD. Při těchto diskusích jsme se sblížili a nyní nám to dává sílu, kterou potřebujeme, abychom se jako strana ve vládě posunuli dopředu, aby naši zemi na správné cestě,“ řekl na Scholz na tiskové konferenci o vyjednávání o vládě.

video: Reuters