Mí asistenti mi radí, jak to udělat, hodnotí zápas Pavel Vrba

Znovu poslal do hry dva hráče, kteří pomohli k vítězství. Na Dukle to byli v úvodním ligovém kole Hořava s Řezníčkem, v Olomouci zase Zeman a Procházka. „Asistenti mi vždycky řeknou, co mám udělat. Já je poslechl a máme tři body,“ řekl plzeňský kouč Pavel Vrba. V úmorném vedru, které ve druhém poločase na Andrově stadionu zmírnil prudký liják, Plzeň vyhrála 1:0.

video: O2 TV Sport