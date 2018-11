VIDEO: V jabloneckém bazénu bude tepleji Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

V jabloneckém bazénu bude tepleji

Největší rekonstrukci za posledních sedmnáct let má za sebou plavecký bazén v Jablonci nad Nisou a od pondělí opět vítá plavce. Bezmála 44 milionů korun putovalo především do nové střechy. Pokud by do ní stavbaři nesáhli, hrozilo, že se zřítí. Návštěvníci by také v budově měli cítit větší teplo.

video: iDNES.cz