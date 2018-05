VIDEO: Orchestrion jako z Chalupářů mají v Hlinsku Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Málem zplesnivěl, dnes je pro muzeum magnet. Když máš v muzeu orchestrion, návštěvníci zírají. I to by si už pár týdnů mohli pobrukovat v hlineckém muzeu. Asi sto let stará hrací skříň, podobná té v nezapomenutelném seriálu Chalupáři, dělá po renovaci v Adámkově rodišti pěknou parádu. A vidět to bylo i na letošní muzejní noci, která sklidila u hlinecké veřejnosti velký úspěch. Návštěvníci totiž měli možnost poprvé se po dlouhé době zaposlouchat do řízných melodií jedinečného orchestrionu, který muzejní sbírky obohacuje už téměř 60 let.

video: iDNES.cz