VIDEO: Osmany Laffita: Můj manžel dítě nechce a já jeho rozhodnutí respektuji Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Osmany Laffita: Můj manžel dítě nechce a já jeho rozhodnutí respektuji

Módní návrhář Osmany Laffita se nedávno zúčastnil reality show Výměna manželek. Zkusil si, jaké je to žít v rodině se sedmi dětmi a stojí za názorem, že by rodiny měli mít dvě děti, protože pak už na ně rodičům nezbývá dostatek času. I přesto, že by sám dítě chtěl, respektuje svého partnera, který to tak necítí. Dle jejich slov by mělo mít dítě mámu a tátu, ne tátu s tátou, neboť společnost na takové rodiny není připravená a děti z těchto rodin by se později stávaly terčem posměchu.

video: iDNES.cz, Nova TV