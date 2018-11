VIDEO: Po půlroce otevřeli Brněnský most v Jihlavě Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Po půlroce otevřeli Brněnský most v Jihlavě

Dnes se po sedmiměsíční opravě a uzavírce otevřel Brněnský most v Jihlavě. Rekonstrukce stála 58 milionů korun. Most se rozšířil o nový bus pruh. Na obvyklou trasu se tak vrátily linky MHD a tisíce řidičů, kteří přes nejvytíženější most v Jihlavě denně projedou.

video: iDNES.cz