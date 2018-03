VIDEO: Past Cure aspiruje na jednu z nejhorších her Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Past Cure aspiruje na jednu z nejhorších her

Autoři čerpali inspiraci z mnoha zdrojů a do Past Cure dali vše, co se jim líbilo. Jsou tu snové hororové pasáže á la The Evil Within, spousta střílení i soubojů na blízko a samozřejmě dojde i na nějaké to plížení a hrstku logických úkolů. Jenže dobré přísady ještě nedělají chutný pokrm a co vypadá na papíře slibně, v praxi nefunguje. Zjednodušeně řečeno Past Cure nedělá dobře vůbec nic.

video: Phantom 8