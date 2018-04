VIDEO: Záleží mi na blízkých, proto jsem neutekl, přiznal Petr Kotvald Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Zpěvák Petr Kotvald v ranním vysílání Haló, tady Impulsovi přiznal, že během návštěvy Kanady v roce 1985 uvažoval o emigraci. I kvůli lidem, kterým by to způsobilo problémy, si to však na letišti v Torontu rozmyslel.

video: Rádio Impuls