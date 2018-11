VIDEO: PlayStation Vita - oficiální představení konzole Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

PlayStation Vita - oficiální představení konzole

Handheld PlayStation Vita dorazil do japonských obchodů v prosinci roku 2011 a do zbytku světa hned dva měsíce poté. Na letošní herní výstavě Tokyo Game Show společnost Sony oznámila, že příštím rokem výroba zařízení definitivně končí. Sedmiletý životní cyklus sám o sobě žádným neúspěchem není, pokud by ovšem nebyl tak žalostný.

video: Sony