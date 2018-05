VIDEO: Plechanov válčil s Leninem. Ten ho i tak vzal po smrti na milost Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Plechanov válčil s Leninem. Ten ho i tak vzal po smrti na milost

Před 100 lety zemřel v jednašedesáti letech ruský politik, sociální demokrat a marxistický filozof, Georgij Valentinovič Plechanov. I když se narodil do šlechtické rodiny, zastával celý život levicové názory. Sedmatřicet let byl nucený žít ve švýcarském exilu, v roce 1917 se vrátil do Ruska a postavil se na stranu menševiků. Nesouhlasil s Leninovými názory, a protože byl po revoluci prohlášen za nepřitele lidu, musel znovu emigrovat, tentokrát do Finska, kde 30. května 1918 zemřel na tuberkulózu. Pohřbený je z Leninova rozkazu na Volkovském hřbitově v Petrohradu. V Sovětském Svazu i přes jeho názory mohly vycházet jeho články a publikace a Plechanovovo jméno nesla moskevská ekonomická univerzita i leningradský, dnes petrohradský, Státní báňský úřad.

