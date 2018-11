VIDEO: Novým tunelem u Plzně projel vlak tentokrát i s cestujícími Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Novým tunelem u Plzně projel vlak tentokrát i s cestujícími

Původní trať z Plzně do Prahy je z roku 1862 a byla jednokolejná. Až v minulém století k ní přistavěli druhou kolej. Teď je původní trať z Plzně přes Chrást až do Ejpovic opět jednokolejná. Kolej, po které obvykle jezdily vlaky z Plzně do Prahy, je napojená do tunelu.

video: iDNES.cz