VIDEO: Pokémon: Let's Go, Pikachu! - možnosti hraní

Pokémon: Let’s Go, Pikachu! - možnosti hraní

Let's Go, Pikachu! nebo Eevee! přináší nový pohled na dvacet let starou klasiku z GameBoye s mechanismy z mobilního hitu Pokémon Go a s nádhernou pestrobarevnou grafikou. Kdo má pokémony v oblibě a vlastní konzoli Switch, neměl by si nechat hru ujít.

video: Nintendo