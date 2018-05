VIDEO: Policie testuje hybridní vůz BMW i8 v Plzeňském kraji Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Policie testuje hybridní vůz BMW i8 v Plzeňském kraji

Policie testuje další hybridní vůz BMW i8, tentokrát v Plzeňském kraji. Proti předchozím modelům testovaným na jihu Moravy je auto nově vybaveno zařízením, které dokáže nejen pořizovat záznam, ale i měřit rychlost vozidel v silničním provozu. Vozidlo do dočasného užívání poskytla společnost BMW Group ČR. Policie Plzeňského kraje ho má zapůjčený na šest měsíců nebo do ujetí 20 tisíc kilometrů. Podle toho, co nastane dřív. Zatím najelo několik tisíc kilometrů. Nově je vůzdoplněn o digitální záznamové zařízení RAM-CAM k pořizování videozáznamu dopravní situace. Zároveň plní funkci mobilního úsekového rychloměru pro měření průměrné rychlosti. Dnes si vůz mohla prohlédnout veřejnost v rámci zahájení motorkářské sezóny v Plzeňském Prazdroji, kam se sjely stovky motorek z celé republiky, Desítky lidí si vůz fotily a natáčely na video.

video: iDNES.cz