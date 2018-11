VIDEO: Poslanci Kalousek a Faltýnek si nic nedarují Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Proběhla výměna poznámek mezi Jaroslavem Faltýnkem a Miroslavem Kalouskem ohledně současné vlady. Podle Kalouska chodí peníze z výběru daní do kapes politiků z ANO. Faltýnek na to reagoval, že „daně lze snížit a zároveň lépe vybírat, ne tak jako to dělala vaše vláda.“

video: ČTK