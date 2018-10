VIDEO: Lidé si nebudou muset od ledna připlácet čtvrtinu za zdravotní pomůcky Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Lidé si nebudou muset od ledna připlácet čtvrtinu za zdravotní pomůcky

Poslanci odvrátili riziko, že by si lidé od ledna museli za zdravotnické prostředky připlácet 25 procent. Týkalo by se to obvazů, kompresních punčoch, ortéz, berlí, chodítek, protéz či vozíků pro handicapované. Schválili kvůli tomu novelu zákona o veřejném zdravotním pojištění.

video: FB Josef Kopecký