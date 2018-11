VIDEO: Poslanci jednali o růstu svých platů Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Poslanci jednali o růstu svých platů

Základní plat poslance by měl od ledna příštího roku vzrůst ze 75 900 korun hrubého na 83 400 korun. Podobně si polepší i další politici. Vyplývá to ze změny zákona o platu představitelů státní moci, který ještě do konce roku musí potvrdit Senát a prezident Miloš Zeman, aby platy politiků od ledna nevzrostly o dvacet procent.

video: PSP ČR