VIDEO: Nejsme Kocourkov, zpražil soudce váhavce Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Nejsme Kocourkov, zpražil soudce váhavce

Lukáš Kocur, který se policistům dříve přiznal k loňskému založení požáru skladu v barrandovských ateliérech, dnes u soudu popřel vinu. Řekl, že objekt, kde spalo sedm lidí, zapálil jeden z jeho bratrů. Kocurovi hrozí za úmyslné obecné ohrožení až 15 let vězení, soudce ho navíc upozornil na možné trestněprávní následky křivého obvinění. Osmadvacetiletý filmový maskér Kocur se u pražského městského soudu choval velmi nervózně a často měnil svá rozhodnutí i tvrzení. Nejprve řekl, že bude vypovídat, poté si to rozmyslel. "To, co se stalo, je mi fakt hodně moc líto," uvedl obžalovaný.

video: Jiří Pánek, Peter Antalík, iDNES.cz