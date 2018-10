VIDEO: Práce deratizátorů: potkan vylezl i z toalety ve 13. patře Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Práce deratizátorů: potkan vylezl i z toalety ve 13. patře

Vždy od dubna do října posílají Pražské vodovody a kanalizace do hlavního města týmy deratizátorů. Ty mají za úkol házet do kanalizačních vpustí nástrahy s jedem, které zahubí potkany. Tito přenašeči nemocí jsou totiž přemnožení, na jednoho obyvatele Prahy jich připadá čtyři až pět. Reportér iDNES.tv Matěj Smlsal si práci deratizátorů vyzkoušel.

video: Matěj Smlsal, Filip Rzepka, iDNES.tv