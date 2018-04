VIDEO: Libeňský most má jít k zemi. Vedení Prahy vysvětluje proč Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Libeňský most má jít k zemi. Vedení Prahy vysvětluje proč

Libeňský most se bude zřejmě bourat - rozhodla o tom Rada hlavního města Prahy. Rozhodnutí ještě musí posvětit zastupitelé. Na stejném msítě pak vznike úplně nový most, podle slov primátorky A. Krnáčové /ANO/ a jejího náměstka P. Dolínka /ČSSD/ je to efektivnější než rekonstrukce. Libeňský most, který spojuje Prahu 7 a 8 musel být už před několika týdny uzavřen kvůli špatnému technickému stavu.

video: ČTK