Z vraždy v pražských Holešovicích je obviněný Gruzínec

Řidič auta, které loni v pražských Holešovicích narazilo do nákladního vozu, byl zavražděn. Tvrdí to obžaloba, kterou dnes začal projednávat soud. Mezi obžalovanými jsou Gruzínec a Rus, oběma mužům hrozí 15 až 20 let vězení nebo i výjimečný trest.

video: iDNES.cz