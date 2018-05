VIDEO: Rakouské úřady začínaly před 100 lety čelit národnostním hnutím Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Rakouské úřady začínaly před 100 lety čelit národnostním hnutím

V neděli 19.května 1918 zbývalo do konce mocnářství 5 měsíců a 9 dní. To ale tehdy samozřejmě nikdo nemohl vědět. Rakouské úřady proti českému živlu spíše přitvrzovaly, i pod vlivem vývoje války. Stačí zalistovat sto let starými Lidovými novinami.

video: iDNES.cz, Reters, Wikimedia, lidovky.cz